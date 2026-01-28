Parma, doppio colpo Nicolussi Caviglia – Carboni per la salvezza

Il Parma accelera sul mercato e piazza due colpi mirati per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Il club gialloblù ha definito nelle scorse ore gli arrivi di Hans Nicolussi Caviglia e Franco Carboni, entrambi profili già ampiamente maturi nonostante la carta d’identità, scelti per aumentare qualità e soluzioni tattiche a disposizione di Carlos Cuesta. Un doppio innesto che conferma la strategia dei ducali di investire su talento e prospettiva, con l’obiettivo chiaro di centrare la salvezza.

Nicolussi Caviglia, ritorno a Parma per alzare il livello del centrocampo

Il primo tassello del doppio colpo è Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 che torna a vestire la maglia del Parma a distanza di diversi anni dalla sua prima, sfortunata, esperienza al Tardini, interrotta da un grave infortunio al ginocchio. Oggi il contesto è diverso e le aspettative sono più alte. Il giocatore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza, per un’operazione complessiva da circa 5,5 milioni di euro.

Un profilo duttile e ordinato, dotato di buona visione di gioco ma anche di un piede affilato, che lo rendono altamente pericoloso nella battuta dei calcio da fermo e nelle conclusioni da fuori. Per questi motivi, l’ormai ex Fiorentina è stato individuato come rinforzo ideale per dare equilibrio e qualità alla mediana di Cuesta. La presenza della Juventus sullo sfondo, con un 10% sulla futura rivendita del giocatore ora di proprietà del Venezia, certifica il valore che intravisto dai bianconeri all’epoca, che il Parma punta a valorizzare nel medio periodo.

Una corsia mancina più profonda e dinamica con Franco Carboni

Il secondo innesto risponde a un’esigenza precisa: rinforzare la fascia sinistra. Franco Carboni, esterno classe 2003 di proprietà dell’Inter, arriva ai crociati in prestito con diritto di riscatto dopo aver interrotto l’esperienza all’Empoli. In stagione ha collezionato 17 presenze in Serie B, dimostrando buona affidabilità. Franco, fratello maggiore di Valentin Carboni, porta in dote spinta e fisicità, oltre a una conoscenza già consolidata del calcio italiano maturata anche in precedenti tappe tra Cagliari, Monza, Ternana e Venezia.

Per l’allenatore spagnolo rappresenta un’alternativa a Emanuele Valeri e una risorsa preziosa nelle rotazioni, soprattutto dopo la partenza di Mathias Lovik. Il suo arrivo si inserisce perfettamente nella linea verde tracciata dal Parma: giovani nel pieno della maturazione, pronti alla consacrazione in un contesto che chiede personalità immediata. Con Nicolussi Caviglia e Carboni, i ducali mandano un segnale chiaro alle dirette concorrenti: la salvezza passa anche dal mercato, ora il prossimo obiettivo è quello di trovare un vice-Pellegrino in avanti.