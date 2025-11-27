Parma, Cutrone: “Punto alla Nazionale, Gattuso…”

Raffaele Campo · Pubblicato il 27 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

PARMA CUTRONE GATTUSO – Intervistato in esclusiva da Calciomercato.com, Patrick Cutrone ha parlato di questa sua prima stagione al Parma.

Così l’ex Milan e Como: “Per me il numero 9, per come piace a me, sì, ok, deve legare il gioco, ma deve stare soprattutto in area di rigore, deve muoversi in area. Aspetta i passaggi filtranti, i cross. Il 9 è questo. E’ quello che fa goal”.

PARMA CUTRONE GATTUSO – Prosegue: “La frase di Fabregas? Sì, era una cosa privata tra di noi, ma è vero: chi non sogna di andare in Nazionale, di giocare competizioni importanti? Gioco a calcio perché mi piace sognare. Riguardo ai goal, so che con il lavoro, mettendomi a disposizione, arriveranno“.

Poi: “Gattuso? L’ho visto quando è venuto a trovarci (il ct ha fatto il giro dei club di Serie A ndr), abbiamo parlato un po’, mi ha fatto molto piacere. Ogni allenatore ha le sue qualità, il suo modo di giocare, di vedere il calcio. Lui ha una grande capacità di tenere il gruppo coeso, ha una mentalità vincente. E’ sempre pronto per migliorarsi e per migliorare“.

Poi: “Sicuramente giocare al Milan è giocare in un grande club, è la squadra più forte nella quale ho giocato“.

