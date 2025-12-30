Parma, Corvi: “Sereno, momento magico. Cuesta, Buffon…”

Edoardo Corvi, portiere del Parma è stato ospite a Sky Sport dove ha parlato delle sue prestazioni con i ducali. Così il ventiquattrenne parmigiano:

“Mi sono riposato, ho passato delle giornate con la mia famiglia ma sempre pensando al campo e quello che dovevo fare sabato, è andata bene (migliore in campo nella gara vinta con la Fiorentina). Il mister Cuesta? Si è raccomandato sulla nostra professionalità, è un allenatore che si fida molto dei ragazzi e lo abbiamo seguito“.

Il suo debutto dopo l’infortunio di Suzuki: “Sono state settimane lunghe ma ho sempre lavorato con tranquillità, mi reputo un ragazzo sereno e ho sempre dato il massimo in allenamento, anche la partita d’esordio è andata bene, un orgoglio indossare i colori, la maglia della mia città e sto vivendo un momento magico. Buffon? Lo sento spesso, mi ha fatto i complimenti, un rapporto speciale con lui e lo devo solo ringraziare“.

Ora il Sassuolo: “La reputo speciale perché indosso la maglia della mia città, speciale come le altre“.

Il rapporto con Suzuki: “Buono, anche lui molto tranquillo, educato, mi sono piaciute subito le sue abitudini e la mentalità giapponese. Ci spingiamo per migliorare a vicenda, molto contento di averlo al mio fianco“.