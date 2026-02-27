Parma-Cagliari, formazioni e diretta tv del match

Le scelte di Cuesta

Sarà Parma-Cagliari ad aprire la 27ª giornata di Serie A, una sfida delicata in chiave salvezza. I ducali cercano continuità, i sardi punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda.

In casa Parma, Cuesta ritrova Suzuki, convocabile dopo il lungo stop, ma tra i pali dovrebbe essere confermato Corvi. In difesa rientra Circati dopo la squalifica e guiderà il reparto con Troilo e Valenti. Sulle corsie spazio a Delprato e Valeri.

In mezzo al campo ballottaggio tra Sorensen e Ordonez, mentre sulla trequarti agirà Strefezza a sostegno di Pellegrino, riferimento offensivo scelto per dare peso e profondità.

Le mosse di Pisacane

Nel Cagliari, Pisacane recupera Folorunsho, destinato però inizialmente alla panchina. Le assenze di Deiola, Gaetano e Mazzitelli condizionano le scelte: a centrocampo tocca ad Adopo e Sulemana.

Squalificato Mina, al centro della difesa occasione per Rodriguez. In attacco spazio alla coppia Kilicsoy-Esposito, complice l’indisponibilità di Borrelli e del lungodegente Belotti.

Parma-Cagliari, le probabili formazioni

Parma (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

Dove vederla in tv

Parma-Cagliari, in programma questa sera alle 20:30, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Un anticipo che promette tensione e punti pesanti in palio.