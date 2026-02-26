Parma-Cagliari, Cuesta: “Concentrati per avvicinarci ai risultati con prestazioni; ottimismo mio approccio di vita”

Carlos Cuesta ha parlato in conferenza alla vigilia della gara casalinga del Parma contro il Cagliari che aprirà la ventisettesima giornata di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni principali dell’allenatore degli emiliani:

“Ho visto una squadra concentrata, focalizzata sulla partita di domani, continuare a migliorare ed essere consapevoli di quello che ci avvicina ai risultati. A livello di giocatori disponibili recuperiamo Circati e fortunatamente anche Suzuki dopo un lungo infortunio“.

La settimana dopo la vittoria a San Siro contro il Milan: “Mi concentro su cosa ci porta i risultati, abbiamo fatto lo stesso processo di ogni settimana, analizzare, cercare il positivo, mettere il focus sulle priorità, cosa va migliorato e i ragazzi hanno mostrato consapevolezza e ambizione, c’è ancora tanto da fare e dipende della nostra qualità di prestazione“.

Il Cagliari: “Sono una squadra molto compatta e organizzata, si è evoluta e complimenti anche a loro. Sarà una partita difficile, dovremo essere bravi a capire momenti e sfruttare le opportunità che ci saranno. Pisacane? Posso dire che le volte che l’ho trovato mi è sembrato una persona straordinaria, con grande cuore e quello che sta facendo lo giudica già la classifica“.

Cuesta conclude: “Provo ad essere ottimista sempre, è un approccio di vita.

Per un allenatore la cosa più difficile è fare le scelte, soprattutto quando tutti si allenano bene, abbiamo competitività in tutti i posti. Il gruppo è molto compatto, unito, l’obiettivo è collettivo e danno sempre tutto“.

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali del Parma Calcio.