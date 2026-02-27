Parma-Cagliari 1-1: Folorunsho fulmina e sorprende i ducali, poi l’ex Oristanio

Allo stadio Tardini, Parma e Cagliari aprono la ventisettesima giornata di Serie A 2025/26 affrontandosi per consolidare la loro posizione in classifica e continuare a sommare punti per la salvezza.

Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato con i primi minuti a favore dei padroni di casa, mentre gli ospiti crescono con il possesso e fraseggio nella seconda parte di primo tempo.

Se nel Cagliari da registrare due tiri da parte di Kilicsoy ed Esposito, la grandissima respinta con la mano destra di Caprile su Pellegrino è la giocata migliore dei primi 45′.

Nella ripresa, bella azione rossoblù e parata di Corvi sul tiro di Sebastiano Esposito e poi si arriva alla gran botta dalla distanza Folorunsho che tornato dopo due mesi dalla destra sorprende tutti e firma lo 0-1. Poco dopo, nuovamente Caprile ad opporsi e all’82’, l’ex Oristanio pareggia il match.

Dopo cinque minuti di recupero, triplice fischio dell’arbitro Luca Massimi: quarto risultato utile per gli emiliani che in classifica sono momentaneamente undicesimi mentre i sardi dopo due vittorie e due sconfitte trovano il secondo pari di fila e si portano in tredicesima posizione.

Nel prossimo turno, il Cagliari ospiterà il Como e il Parma sarà impegnato in trasferta sul campo della Fiorentina.