Fabiano Parisi, terzino sinistro in forza all’Empoli, sta scatenando un’asta di mercato in Serie A: scatto Fiorentina

“Parisi può ambire a certi palcoscenici, senza dubbio. Penso sia comprensibile il fatto che voglia cogliere nuove opportunità”. Parole che sanno quasi di resa, piene di consapevolezza per ciò che potrebbe accadere da qui a fine sessione estiva, quelle pronunciate da Paolo Zanetti. Il tecnico dell’Empoli, intervenuto ai microfoni di Sky Calciomercato – l’originale, ha commentato le continue indiscrezioni che potrebbero costringerlo a fare a meno del proprio punto fermo sulla corsia mancina.

Il classe 2000, dopo due stagioni in Serie A disputate ad alti livelli, sarebbe finito nel mirino delle big del nostro calcio. Dopo i primi sondaggi esplorativi effettuati da Lazio e Juventus, a spuntarla potrebbe essere una terza incomoda pronta a concretizzare i discorsi con i toscani. Sarebbe proprio la Fiorentina, infatti, la società più accreditata per acquisire il cartellino di Parisi, protagonista anche a livello europeo con la Nazionale Under 21. La forte propensione alla fase offensiva, complici le tre reti e cinque assisi fatti registrare in due campionati, unita ad un’ottima affidabilità in quella difensiva, rendono il classe 2000 uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio.

