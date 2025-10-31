Paris Saint-Germain, record storico di 837 milioni di fatturato
Paris Saint-Germain, una stagione da record dentro e fuori dal campo
Il Paris Saint-Germain ha concluso la stagione 2024-2025 con un fatturato mai raggiunto prima: 837 milioni di euro. Un risultato che riflette il dominio assoluto dei campioni d’Europa, capaci di vincere Champions League, Supercoppa UEFA, Ligue 1, Coppa di Francia e Trophée des Champions, oltre a una finale nel Mondiale per Club FIFA.
Dal 2011, anno dell’acquisizione da parte di Qatar Sports Investments, i ricavi del club parigino sono cresciuti di nove volte, passando da 99 a 837 milioni. Una crescita trainata da risultati sportivi, gestione manageriale e un brand ormai globale.
Crescita economica e successo commerciale
Paris Saint-Germain fatturato – Solo nella stagione appena conclusa, il PSG ha registrato 367 milioni di ricavi commerciali e 175 milioni derivanti dalle partite, con il Parco dei Principi sold-out per la 170ª volta consecutiva. Le vendite online sono aumentate del 210%, quelle nei negozi del 90%, confermando la forza del marchio.
Sui social, il club conta 235 milioni di follower, di cui il 40% under 24, segno di un legame sempre più forte con le nuove generazioni. In parallelo, gli sponsor restano fedeli: Qatar Airways e FDJ United hanno rinnovato, mentre sei nuovi partner si sono aggiunti, portando il totale a 31.
Il Paris Saint-Germain, oggi, è molto più di un club. È una macchina sportiva, commerciale e culturale che continua a riscrivere gli standard del calcio moderno.
