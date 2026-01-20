Paris FC su Kean, ma la Fiorentina non cede: il nodo è la clausola

Un’ambiziosa neopromossa della Ligue 1 punta in alto sul mercato: il Paris FC, rafforzato dagli ingenti capitali dei nuovi proprietari della famiglia Arnault e di Red Bull, ha posto il suo sguardo su Moise Kean, attaccante della Fiorentina. L’obiettivo è ambizioso, ma la strada per portare l’italiano in Francia già in questa sessione di gennaio si presenta estremamente accidentata.

Il muro della Fiorentina a gennaio

La Fiorentina, attualmente impegnata in una delicata lotta per non retrocedere in Serie A, considera Kean un giocatore incedibile. Il centravanti, autore di 25 reti nella passata stagione, è il perno dell’attacco viola e la società non ha alcuna intenzione di privarsene nel corso della campagna invernale, rendendo un trasferimento immediato “estremamente ridotto”.

Il meccanismo della clausola da 62 milioni

Qualsiasi trattativa deve fare i conti con il solido vincolo contrattuale che lega Kean alla Fiorentina fino al 2029. Nel rinnovo siglato nell’agosto 2025 è stata confermata una clausola rescissoria del valore di 62 milioni di euro. Tuttavia, questa può essere esercitata esclusivamente in una finestra temporale molto ristretta: dal 1° al 15 luglio. Il Paris FC, pur avendo le risorse per sostenere un esborso così importante, dovrebbe quindi aspettare l’estate per tentare un approccio diretto, bypassando eventuali trattative con il club italiano.

Uno scenario estivo più realistico

Di fronte all’intransigenza viola, il club francese sembra aver già iniziato a virare su altri obiettivi per il mercato di gennaio. La partita per Moise Kean viene così inevitabilmente rimandata. Lo scenario più probabile si aprirà a luglio, quando il Paris FC o altri top club potrebbero provare a sfruttare la clausola, innescando una delle trattative più calde della prossima estate.