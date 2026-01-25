Paquetà torna rossonero? Il Flamengo pronto all’acquisto record

Il Flamengo, storico club brasiliano, avrebbe intenzione di riportare a casa Lucas Paquetà: pronta offerta record al West Ham; le cifre

FLAMENGO PAQUETA‘ RECORD – Rossonero con la maglia del Milan ma, prima ancora, con la maglia del Flamengo. Sono trascorsi dieci anni dalla fine della storia di Lucas Paquetà con la maglia del club brasiliano, allorché il Diavolo mise sul piatto ben 39 milioni di euro, su intuizione dell’allora dirigente -Leonardo – per strappare il centrocampista ai rossoneri brasiliano. Quello di dieci stagioni fa, però, sarebbe stato un semplice “arrivederci” e non un “addio”, al contrario delle attese. In relazione alle ultime vicissitudini di mercato, infatti, la società carioca starebbe tentando di riportare a casa il classe 1997 stanziando una cifra record da recapitare nella sede del West Ham, club che detiene le prestazioni di Paquetà dal 2022. Sarebbero 50 i milioni di euro preventivati, per quello che si rivelerebbe l’acquisto più dispendioso di sempre del Brasilerao.

Secondo quanto riferito dal giornalista Vene Casagrande, infatti, il Flamengo avrebbe tutta l’intenzione di regalarsi un colpo a effetto per questa sessione invernale di calciomercato. L’intenzione del board dirigenziale brasiliano potrebbe incontrare le esigenze tecniche ed economiche dello stesso West Ham, club pericolosamente immischiato nella lotta per non retrocedere e reduce da interventi molto onerosi sul mercato (non ultimo, Castellanos della Lazio). Il passaggio al 4-4-1-1 di Mister Nuno Espirito Santo sta notevolmente penalizzando la posizione di inamovibile di Paquetà, il quale potrebbe optare per il ritorno a casa dieci anni dopo l’ultima volta.

Paquetà torna al Flamengo, le cifre del colpo da cinquanta

Nel corso di questa stagione, l’ex mediano del Milan ha totalizzato 19 presenze in tutte le competizioni mettendo a segno 5 reti. La scadenza contrattuale con il club britannico, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2027, potrebbe nettamente alimentare i sogni del Flamengo. Il blitz per Paquetà comporterebbe, all’interno della quota 50 milioni di euro, anche i 7,5 milioni di euro previsti per un trasferimento dalla Premier League al Brasile, secondo le nome vigenti del Brasilerao. Tutto è pronto, o quasi, per il colpo.