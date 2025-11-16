Paquetá spinge per tornare al Flamengo dopo l’assoluzione FA
Il desiderio di Paquetá di lasciare il West Ham
Il futuro di Lucas Paquetá torna al centro della scena. Il centrocampista del West Ham, assolto da ogni accusa nel caso scommesse che aveva scosso la Premier League, ha rivelato di aver chiesto al club londinese e ai suoi agenti il ritorno al Flamengo. La decisione nasce da una volontà maturata nei mesi successivi allo scandalo che, di fatto, aveva bloccato il suo trasferimento al Manchester City nel 2023.
Lo scandalo e l’impatto sul mercato
La FA lo aveva accusato di essersi fatto ammonire volontariamente in quattro partite, sostenendo che volesse influenzare le scommesse. Una commissione indipendente ha però archiviato il caso nel luglio 2025 per insufficienza di prove. Nonostante la piena assoluzione, la vicenda ha lasciato segni profondi nella carriera del brasiliano, che ammette come l’idea di lasciare il West Ham sia stata concreta già durante l’estate.
Il sogno Flamengo e la scelta di aspettare
Paquetá racconta di aver parlato più volte con Filipe Luis, allenatore e figura chiave nel progetto del Flamengo, rafforzando il desiderio di tornare nel club che lo ha lanciato. A 28 anni sa di essere ancora nel pieno della maturità calcistica e di avere mercato, ma riconosce anche il valore del sostegno ricevuto dal West Ham. Per questo ha scelto di non forzare la mano.
Il ritorno in Brasile sembra solo rinviato. Paquetá è convinto che, prima o poi, vestirà di nuovo la maglia del Flamengo.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League