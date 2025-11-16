Paquetá spinge per tornare al Flamengo dopo l’assoluzione FA

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 16 Novembre 2025 · Aggiornato il 16 Novembre 2025

Il desiderio di Paquetá di lasciare il West Ham

Il futuro di Lucas Paquetá torna al centro della scena. Il centrocampista del West Ham, assolto da ogni accusa nel caso scommesse che aveva scosso la Premier League, ha rivelato di aver chiesto al club londinese e ai suoi agenti il ritorno al Flamengo. La decisione nasce da una volontà maturata nei mesi successivi allo scandalo che, di fatto, aveva bloccato il suo trasferimento al Manchester City nel 2023.

Lo scandalo e l’impatto sul mercato

La FA lo aveva accusato di essersi fatto ammonire volontariamente in quattro partite, sostenendo che volesse influenzare le scommesse. Una commissione indipendente ha però archiviato il caso nel luglio 2025 per insufficienza di prove. Nonostante la piena assoluzione, la vicenda ha lasciato segni profondi nella carriera del brasiliano, che ammette come l’idea di lasciare il West Ham sia stata concreta già durante l’estate.

Il sogno Flamengo e la scelta di aspettare

Paquetá racconta di aver parlato più volte con Filipe Luis, allenatore e figura chiave nel progetto del Flamengo, rafforzando il desiderio di tornare nel club che lo ha lanciato. A 28 anni sa di essere ancora nel pieno della maturità calcistica e di avere mercato, ma riconosce anche il valore del sostegno ricevuto dal West Ham. Per questo ha scelto di non forzare la mano.

Il ritorno in Brasile sembra solo rinviato. Paquetá è convinto che, prima o poi, vestirà di nuovo la maglia del Flamengo.

LEGGI ANCHE: