Papu Gómez riparte dal Padova: debutto in Serie B dopo due anni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

Papu Gómez torna in campo: il nuovo inizio con il Padova

Dopo due anni lontano dai riflettori, Alejandro “Papu” Gómez è pronto a rimettersi in gioco. Il campione del mondo argentino riparte dal Padova, neopromosso in Serie B, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e qualità tecnica in una piazza che sogna in grande. Domenica prossima farà il suo attesissimo debutto ufficiale.

L’entusiasmo di Padova e la rinascita personale del Papu

La scelta di Gómez ha acceso l’entusiasmo in città. Esperienza, leadership e classe restano intatte, e il club veneto punta a una stagione solida con la speranza di sorprendere. Il giocatore, dopo la squalifica per doping che lo ha tenuto fermo dal 2023, ha raccontato in conferenza stampa i momenti più difficili: “I primi mesi sono stati durissimi, ma la rabbia si è trasformata in voglia di tornare. Ora guardo solo al lato positivo”.

Le parole del club e l’obiettivo Serie A

Il presidente Francesco Peghin ha parlato di “un onore avere un campione del mondo con noi”, mentre il tecnico Matteo Andreoletti ha sottolineato “l’impatto umano e tecnico di Gómez sul gruppo”.

Papu Gómez torna dunque a respirare calcio vero, deciso a chiudere la carriera con dignità e passione. Il Padova lo accoglie come un simbolo di rinascita: l’obiettivo è la Serie A, ma soprattutto la riscoperta del gioco che lo ha reso unico.

