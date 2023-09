Paolo Negro, ex calciatore della Lazio, ha ricevuto una richiesta di incarico quale tecnico dell’Uganda: ecco le intenzioni della Nazionale

“Ho ricevuto un’offerta per allenare la Nazionale dell’Uganda. La Federazione ha intenzione serissime e devo ammettere che, l’idea, mi affascina parecchio. Sto valutando attentamente questa proposta”. Paolo Negro, storico ex terzino, ha dedicato gran parte della propria carriera da calciatore alla Lazio, società con la quale vanta 264 presenze nei dodici anni trascorsi a Formello, impreziosite da 19 reti.

L’ex laterale destro ha contribuito ai più importanti trofei conquistati dalla società biancoceleste, all’epoca dell’era Cragnotti, conquistando uno Scudetto, una SuperCoppa Europea e tre Coppe Italia. La grande esperienza in ambito internazionale da calciatore, e nazionale da allenatore, avrebbe portato la Federazione africana a sottoporre un’importante offerta a Paolo Negro.

L’intenzione sarebbe di quelle davvero ambiziose per una Nazionale che occupa la posizione numero 82 del ranking FIFA: la partecipazione al Mondiale 2026 itinerante negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. A rivelarlo, è stato lo stesso calciatore ai microfoni di Siena TV. In qualità di tecnico, l’ex laziale figura da Collaboratore Tecnico proprio del club toscano.

