Paolo Maldini, c’è solo il Milan: “Le voci sulla Fiorentina…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

L’ex leggenda e Direttore dell’Area Tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche della Fiorentina

FIORENTINA MALDINI MILAN – Da calciatore, non ha mai indossato nessun’altra maglia che non fosse quella rossonera. Da dirigente, il discorso non cambia. Paolo Maldini non si vede occupare nessun’altra poltrona che non abbia due colori: il rosso e il nero. D’altronde, l’ex numero ha sempre ribadito quanto tutte le lettere del proprio cognome compongano il nome di una squadra per la quale ha lottato, con la quale ha vinto tutto da calciatore e uno Scudetto da dirigente: il Milan. Ergo, anche in giacca e cravatta, il risultato non cambia: Paolo Maldini non sceglierebbe nessun’altra società se non quella nella quale ha iniziato e finito la propria carriera. La storia di un numero 3 divenuto capitano, e poi leggenda.

I possibile interessamento della Fiorentina e il Milan da Scudetto: le parole di Paolo Maldini

A confermarlo, è il diretto interessato ai microfoni di Tuttomercatoweb. L’ex dirigente rossonero ha commentato le voci su un ipotetico futuro alla Fiorentina, dopo lo scossone che ha portato alle dimissioni di Daniele Pradè:

“Sinceramente, non so nulla. Anzi, non posso che smentire. In Italia, così come all’estero, non mi vedo collaborare con nessun altro club che non sia il Milan. Soffro a parlarne, ma devo ammettere che l’attuale classifica è soddisfacente. Tra Inter, Juventus e Napoli sarà una lotta fino all’ultimo; ma se il Milan sarà lì, in alto, fino a fine stagione, proverà a conquistare lo Scudetto. Quanto al mio futuro, il Milan resta e resterà la mia unica squadra. L’esonero di Stefano Pioli a Firenze? Non è un ambiente facile ma speravo e pensavo potesse andare meglio per lui. Credo sia complicato parlarne dall’esterno: non è facile capire i motivi che hanno portato la squadra a non rendere”, ha chiosato Maldini.