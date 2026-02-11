PAOK, ufficiale Jorge Sánchez: il messicano torna in Europa

“Dal Messico a Salonicco… Parte II”. Con questo messaggio social, il PAOK ha ufficializzato il ritorno in Europa di Jorge Sánchez. Il terzino destro messicano, classe 1997, lascia il Cruz Azul dopo una stagione e mezza e firma con i greci fino al 30 giugno 2029. Indosserà la maglia numero 35.

I dettagli dell’operazione

Dopo settimane di trattative serrate – e due offerte inizialmente respinte dal club messicano – l’accordo è stato chiuso sulla base di 4 milioni di dollari più 500mila in bonus, con il Cruz Azul che ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita. Il portale greco protothema.gr riporta invece una cifra di 2.5 milioni di euro.

Un curriculum di esperienze e trofei

Per Sánchez è la seconda chance in Europa dopo le parentesi con Ajax e Porto. In Messico ha vinto tutto: due Campionati con América, una Concacaf Champions con il Cruz Azul nel 2025. Con la nazionale messicana vanta 55 presenze, due Gold Cup (2023 e 2025) e il Mondiale 2022. A Salonicco ritroverà Giorgos Giakoumakis, suo ex compagno ai tempi della Máquina.

Subito in lista Europa League

Il PAOK lo ha già registrato per i playoff di Europa League contro il Celta Vigo. Per il club di Salonicco, un colpo di esperienza e caratura internazionale. Per Sánchez, la rivincita europea che inseguiva da tempo.