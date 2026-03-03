Pantelis: “Messi-Ronaldo, ultimo ballo. Su Champions e Mondiale…” ESC

Pantelis si racconta: “Il calcio che conta si decide nei dettagli. E Messi e Ronaldo non sono ancora sazi”

C’è una saggezza che solo chi ha vissuto partite che bruciano può trasmettere. Panagiotis (Takis) Pantelis, ex portiere di Apollon Atene, PAOK (con cui vinse il campionato) e Panionios, oggi osserva il calcio con la lucidità di chi sa che la gloria si nasconde nei dettagli. Incontrato da Manos Staramopoulos per EuropaCalcio.it, l’ex estremo difensore greco ha tracciato un’analisi profonda sulle favorite di Champions League e Mondiale, con un occhio di riguardo per le due leggende che si apprestano a vivere il loro ultimo atto: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Champions League: profondità e personalità

Quando si parla di coppa dalle grandi orecchie, Pantelis non ha dubbi: non basta giocare bene, bisogna saper soffrire.

“La Champions League è una questione di profondità e personalità. Non basta giocare bene; bisogna resistere quando la palla ‘brucia’.”

Il suo identikit delle favorite parte dal detentore:

“Il Paris Saint-Germain parte da detentore del titolo e questo dà loro fiducia. Barcellona e Real Madrid hanno tradizione e qualità. L’Arsenal sta forse attraversando il suo periodo migliore dall’era di Arsène Wenger; stanno giocando con maturità e sicurezza.”

Ma attenzione alle squadre inglesi, sempre pronte a rialzarsi:

“Il Manchester City sembra riscoprire la sua vera natura, la coesione e l’intensità che lo caratterizzavano. E naturalmente il Liverpool, con la sua grande esperienza europea, sa come sopravvivere alle serate difficili.”

Il segreto per arrivare in fondo, secondo l’ex portiere, è l’equilibrio:

“Alla fine, l’equilibrio tra difesa e attacco conterà. Le grandi squadre non si lasciano trasportare.”

Mondiale 2026: l’ultimo ballo delle leggende

La conversazione si sposta inevitabilmente sulla Coppa del Mondo, e qui Pantelis si lascia andare a considerazioni che profumano di epica.

“La nazionale francese ha qualità in tutti i settori. La nazionale spagnola, detentrice del campionato europeo, ha ritmo e automazione. La nazionale inglese cerca da anni di tornare al vertice; forse ora, con il tedesco Thomas Tuchel, potrebbe cambiare la situazione.”

Ma il vero colpo di scena arriva quando si parla di due monumenti del calcio mondiale:

“La nazionale portoghese ha Cristiano Ronaldo. Probabilmente sarà il suo ultimo Mondiale e momenti come questi danno adito a eccessi. E, naturalmente, la nazionale argentina con Lionel Messi rimane un punto di riferimento. Quando hai un calciatore che può cambiare le sorti di una partita con un gesto, non puoi che essere tra i favoriti.”

Un passaggio di testimone? Non ancora. Per Pantelis, l’esperienza e l’ambizione di due fuoriclasse come Messi e Ronaldo possono ancora scrivere pagine indelebili.

La filosofia del portiere: stress e dettagli

Tornando al suo ruolo, Pantelis offre una riflessione che va oltre il campo:

“Il portiere impara a convivere con la responsabilità. Lo stesso vale per le nazionali nei tornei più importanti. Chi gestisce meglio lo stress, chi rimane disciplinato nel suo piano, avanza.”

Una lezione di vita, prima ancora che di calcio. Perché alla fine, come sintetizza con eleganza l’ex estremo difensore:

“I titoli non si conquistano con i nomi, ma con le decisioni. La gloria è nascosta nei dettagli, e i sogni si perdono nei dettagli.”

Parole che suonano come un monito per le grandi che si apprestano a vivere la primavera europea e l’estate mondiale. Perché nel calcio che conta, a decidere sono sempre i particolari. E la capacità di non tremare quando la palla pesa come un macigno.

