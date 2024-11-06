Panchina Roma, ipotesi ritorno di Montella

Redazione · Pubblicato il 6 Novembre 2024 · Aggiornato il 6 Novembre 2024

Sono ore molto calde in casa Roma per il futuro di Juric sulla panchina giallorossa dopo la sconfitta in casa contro il Verona. L’ex allenatore del Toro viaggia ormai verso l’esonero, mentre la dirigenza ragiona sull’eventuale sostituto.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultimo nome in ballo è quello di Vincenzo Montella: l’attuale CT della Turchia sta diventando una suggestione delle ultime ore, vista anche la sua presenza a San Siro in occasione di Inter-Venezia la scorsa domenica.

Montella e la panchina della Roma – Ad oggi non risultano contatti ufficiali tra le parti. Nel caso, Montella si libererebbe subito dall’incarico con la Turchia per correre in aiuto della Roma. Dopotutto è dalla panchina dell’Olimpico che è partita la sua carriera da allenatore e sarebbe pronto ad un ritorno 13 anni dopo l’ultima volta.

Ti potrebbe interessare: