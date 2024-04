Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina e della Salernitana, sarebbe l’indiziato numero uno per la panchina del Monza, al posto di Palladino

Lazio e Frosinone tra le mura amiche; Fiorentina e Juventus in trasferta. Il finale di stagione del Monza non genera particolari preoccupazioni dalle parti brianzole, con la squadra di Raffaele Palladino che ha confermato quanto di ottimo fatto vedere nel corso della passata stagione, la prima in assoluto in Serie A. La tranquillità della classifica, unita comunque alla voglia di concludere al meglio la stagione, consentirà ai biancorossi di pianificare al meglio la prossima stagione, quella in cui la squadra non solo vorrà consolidare i risultati raggiunti sin qui, ma anche puntare obiettivi più prestigiosi, nel pieno rispetto delle ambizioni di una piccola società trasformatasi in una cenerentola del nostro calcio.

Panchina Monza, Paulo Sousa e quelle due presenze all’U-Power Stadium…

Le ultime quattro partite di campionato sul calendario dovrebbero coincidere con il congedo dello stesso Palladino, tecnico la cui scadenza contrattuale induce a pensare a una netta separazione con la società lombarda. Stando a quanto confermato da calciomercato.com, il casting di Adriano Galliani per la sostituzione dell’attuale tecnico, per il quale non è escluso un anno sabbatico malgrado l’accostamento a diverse panchine di Serie A, potrebbe già essere stato ridotto a un solo profilo: Paulo Sousa. Il tecnico portoghese potrebbe riavvolgere il filo spezzato con il nostro campionato dopo l’ultima e controversa avventura vissuta alla Salernitana, avvincente nella prima parte e complicata nei primi mesi della nuova stagione, complice l’esonero a inizio ottobre.

Stando a quanto appreso, l’ex allenatore della Fiorentina sarebbe stato pizzicato in ben due circostanze sulle tribune dell’U-Power Stadium, per visionare il Monza impegnato nel match contro il Napoli e contro l’Atalanta di Gasperini. Se è vero che due indizi costituiscono una prova, il tecnico lusitano potrà visitare l’impianto brianzolo più volte nel corso delle prossime stagioni.

