Panchina Milan, non manca più nessuno: solo non si vede (per ora) Mancini…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 23 Maggio 2025 · Aggiornato il 23 Maggio 2025

Roberto Mancini è uno di quei profili non ancora sondati dal Milan per la panchina; eppure, tra tutte le candidature, potrebbe spuntarla lui

MILAN PANCHINA MANCINI – Un clamoroso equivoco, per un errore burocratico, gli precluse la possibilità di mettersi in mostra nelle giovanili del Milan all’età di 13 anni. Ora, tanti anni dopo una carriera tra campo e panchina, Roberto Mancini potrebbe risultare il profilo adatto per questo determinato momento storico del club rossonero. Allenatore ancora giovane, già vincente in diversi contesti tra Italia – in senso di Serie A, alla guida dell’Inter– Premier League e Nazionale azzurra e in cerca di rilancio dopo l’ultima e negativa esperienza da Commissario Tecnico dell’Arabia Saudita. Al casting per la panchina del Milan non manca più nessuno. Solo non si vede, ma solo per il momento, proprio l’ex fantasista della Lazio e della Sampdoria.

Mancini in orbita Milan? L’indizio Tare e la possibilità rossonera

C’è un indizio, di colore biancoceleste, che potrebbe ricondurre la candidatura di Roberto Mancini, a breve, sulle scrivanie di Casa Milan. L’approdo di Igli Tare nel mondo rossonero potrebbe nettamente favorire l’idea che potrebbe portare l’ex Mister nerazzurro sull’altra sponda del Naviglio. Praticamente sfumati i vari Allegri e Conte – architetti ideali per la ricostruzione di una squadra a caccia di certezze dopo una stagione disastrosa, ma diretti altrove – ed esclusi dal casting i vari De Zerbi, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano per ragioni completamente diverse tra loro, le tessere dell’ “indovina chi?” di Via Aldo Rossi si ridurrebbero, ben presto, al profilo dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana Campione d’Europa nel 2021.

In quell’occasione, Roberto Mancini aveva saputo compattare un gruppo giovane – reduce dalla mancata qualificazione al Mondiale 2018 – e condurlo a rendere azzurro il cielo di Wembley nella finalissima contro l’Inghilterra. Sembrava il preludio di un percorso glorioso e vincente fino alla rassegna iridata 2022 in Qatar. In realtà, era stato l’inizio della fine, complici risultati negativi e qualche controversia sorta con i vertici dirigenziali della Federcalcio. A quel punto, la nuova ascesa nelle vesti di tecnico di Mancini ha subito un rallentamento e ora il tecnico attende la proposta giusta per rimettersi in pista.

Quarantotto anni dopo quel clamoroso intoppo burocratico che gli impedì di prendere parte a una convocazione da parte del Milan, Roberto Mancini potrebbe avvolgere quel famoso filo rossonero da allenatore. La chiamata giusta, questa volta, anche in virtù dei progressi della tecnologia, potrebbe davvero arrivare.