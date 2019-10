Panchina Genoa, clamoroso dietrofront, resta Andreazzoli

PANCHINA GENOA – Giornata calda in casa Grifone. Poco dopo l’ora di pranzo sembrava ad un passo l’esonero di Andreazzoli a favore di Pioli https://www.europacalcio.it/genoa-pioli-ha-detto-si-vicinissimo-lesonero-di-andreazzoli-216280/

PANCHINA GENOA – Il tecnico messo in discussione dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque gara, un solo punto conquistato che ha fatto precipitare la squadra al penultimo posto, https://www.europacalcio.it/genoa-andreazzoli-216230/

PANCHINA GENOA – Preziosi nella giornata di ieri aveva virato su Pioli, aveva in mano l’ex mister dell’Inter, ma alla fine sembra aver scelto il Milan. Oggi Preziosi ha incontrato Guidolin, sembrava fatta per un ritorno in panchina del tecnico, ma alla fine colpo di scena, l’ennesimo della stagione.

Come riferito da media locali, Preziosi ha scelto di confermare Andreazzoli, il quale domani dirigerà l’allenamento della squadra. Decisivo un chiarimento con il mister.

Da registrare che l’allenamento di oggi era stato annullato e molti rumors lasciavano intendere che l’avventura di Andreazzoli era ormai al capolinea.

