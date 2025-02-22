Panchina del Milan a Sarri: una proposta non smentita; le parole

Anthony Ferrara · Pubblicato il 22 Febbraio 2025 · Aggiornato il 24 Febbraio 2025

Panchina del milan a Sarri: l’ex tecnico della lazio ha rilasciato un’intervista nel corso della quale non ha smentito la proposta rossonera

PANCHINA DEL MILAN A SARRI – Non conferma, ma nemmeno smentisce, Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Chelsea, della juventus e della Lazio va a caccia della scintilla che possa farlo ritornare in panchina dopo un periodo molto complicato dal punto di vista personale, che si è intersecato con quello professionale in relazione allo scioglimento del rapporto con i biancocelesti datato marzo 2024. Un anno di attesa, di proposte, più o meno ricche e onerose, ma costellate da un unico, grande denominatore: nessuna in grado di farlo vacillare. La conferma è arrivata dallo stesso tecnico toscano in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, nel corso della quale ha sviato sulla proposta del Milan a fine dicembre, momento in cui la dirigenza rossonera ha risolto il patto vincolante con Paulo Fonseca. Ecco un estratto delle parole del tecnico:

Sarri pronto per la panchina del Milan? L’offerta potrebbe essere arrivata, ma…

“L’offerta del Milan? Non dico nulla, ma posso solamente rivelare che la proposta in grado di farmi davvero vacillare, non è ancora arrivata. Sono pervenute richieste di disponibilità dall’Arabia Saudita, anche piuttosto remunerative, ma prediligo nettamente la serie a o la premier league, campionati che ritengo molto più adatti al mio modo di allenare e proporre calcio. Per farmi ritornare l’entusiasmo serve un progetto che riaccenda la scintilla, che mi coinvolga e mi faccia sentire al centro e importante. Se sono ancora fermo, evidentemente, non è ancora arrivata. Il clic per farmi tornare in gioco, non è ancora scoccato e non è così scontato che arrivi, vedremo. I Fondi condizionano in negativo i club? Non credo, soprattutto perché l’asset societario aumenta solo in caso di risultati sportivi esaltanti”, ha chiosato Sarri.