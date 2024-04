Al momento, chi siederà sulla panchina del Bologna per la prossima stagione resta un enigma. Il futuro di Thiago Motta è sempre più bianconero. Qualora l’italo-brasiliano dovesse partire restano alte le quotazioni di Vincenzo Italiano.

PRIMA SCELTA – Per i direttori Di Vaio e Sartori la prima scelta resta la riconferma di Thiago Motta. Con un contratto in scadenza il 30 giugno, anche la scorsa stagione il tecnico ha rinnovato agli sgoccioli. Quest’anno la situazione è diversa, tante squadre provano ad affondare il grande colpo e non sarà facile trattenerlo. In caso di separazione in casa bianconera con Max Allegri, l’attuale tecnico del Bologna resta la prima scelta. Rimane alla finestra anche il PSG.

PROBABILI SOSTITUTI – In caso di addio resta alto nelle quotazioni Vincenzo Italiano, ormai lontano dalla Fiorentina e cercato anche dal Napoli. Altri nomi sono quelli di Raffaele Palladino e Alessio Dionisi, nome più indirizzato verso il Monza in caso di separazione con l’attuale tecnico.

La scelta sul prossimo allenatore che si siederà sulla panchina del Bologna sarà fondamentale per il futuro della squadra. Si proverà a consolidare e ripetere i risultati ottenuti quest’anno. Con ogni probabilità sarà un’estate ricca di colpi di scena dove la dirigenza rossoblù, oltre al nodo allenatore, dovrà affrontare in maniera certosina il mercato estivo.

