Panathinaikos su Mathias Jensen: Benitez vuole qualità in mediana

Un mercato che parte dalle idee di Benitez

Il Panathinaikos entra nel vivo della programmazione invernale con una linea chiara dettata da Rafael Benitez. Il tecnico spagnolo ha chiesto rinforzi mirati per alzare il livello della squadra, sia in Grecia sia nelle competizioni europee. Il centrocampo è uno dei reparti sotto osservazione e la dirigenza sta valutando profili pronti, affidabili, con esperienza internazionale.

Jensen profilo completo e già rodato

Tra i nomi monitorati c’è quello di Mathias Jensen, centrocampista danese del Brentford. Classe 1996, Jensen è un giocatore abituato ai ritmi della Premier League, capace di unire qualità tecnica, visione di gioco e inserimenti offensivi. In questa stagione ha collezionato 18 presenze tra campionato e coppe, con 3 gol e un assist, confermando continuità e rendimento.

Contratto, numeri e margini di manovra

Il contratto di Jensen con il Brentford scade nel 2026, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Un dettaglio che lascia spazio a valutazioni strategiche, soprattutto se il club inglese decidesse di monetizzare. Dal 2019 ad oggi, il danese ha superato le 250 presenze complessive, con 15 gol e 30 assist: numeri che raccontano affidabilità.

Esperienza internazionale e impatto immediato

Punto fermo della Nazionale danese, con oltre 30 presenze, Mathias Jensen rappresenterebbe un innesto di spessore per il Panathinaikos. Benitez vuole certezze e il profilo del centrocampista danese risponde esattamente a questa esigenza.