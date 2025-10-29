Panathinaikos su Mandas: portiere della Lazio nel mirino di Benítez
Foto © Stefano D’Offizi
Panathinaikos interessato a Mandas per il progetto Benítez
Il Panathinaikos è fortemente interessato a Christos Mandas, 24 anni, attualmente secondo portiere della Lazio. L’estremo difensore greco non ha ancora giocato in questa stagione, penalizzato dalle scelte di Maurizio Sarri, che continua a preferire Ivan Provedel come titolare. Una situazione che avrebbe generato malumore nel portiere, desideroso di maggiore continuità per consolidare la propria crescita.
Lazio disponibile alla cessione: la situazione contrattuale
La Lazio non si opporrebbe a una cessione di Mandas, purché arrivi un’offerta ritenuta congrua. Il giocatore ha rinnovato il suo contratto lo scorso marzo, prolungandolo fino all’estate del 2029, un dettaglio che complica eventuali trattative economiche. Anche i Wolves, in Premier League, avrebbero monitorato il profilo del portiere greco nelle scorse settimane.
Panathinaikos alla ricerca di affidabilità tra i pali
Il tecnico Rafa Benítez spinge per un rinforzo nel ruolo di portiere, dopo gli errori di Dragowski e Lafont, che hanno generato incertezza nel reparto arretrato. L’obiettivo è costruire una squadra più solida e affidabile, e il profilo di Mandas rappresenta una garanzia di prospettiva e qualità. Il Panathinaikos continuerà a monitorare la situazione, con l’intenzione di riportare in Grecia uno dei giovani portieri più promettenti del calcio europeo.
