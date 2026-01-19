Panathinaikos, sprint per Kral: Benitez vuole il colpo a centrocampo

Il Panathinaikos accelera sul mercato invernale e si prepara a regalare a Rafa Benitez un rinforzo mirato per la seconda parte di stagione. La dirigenza del club greco lavora per presentarsi più solida sia in campionato sia nel percorso in Europa League, con l’obiettivo dichiarato di centrare un piazzamento europeo.

Dopo gli arrivi di Andreas Tetteh, Sotiris Kontouris, Pavlos Pantelidis e Lucas Chaves, i “verdi” sono ora a un passo dal quinto innesto. Il nome caldo è quello di Alex Kral, centrocampista ceco classe 1998 in forza all’Union Berlino.

Trattativa avanzata con l’Union Berlino

L’operazione è seguita direttamente dal direttore tecnico Miguel Angel Corona. Il contratto di Kral scade la prossima estate e il club tedesco, guidato da Steffen Baumgart, non lo considera centrale nel progetto. Un contesto che rende possibile una cessione a condizioni vantaggiose.

Perché piace a Benitez

Rafa Benitez ha dato il suo via libera. Kral è un centrocampista dinamico, fisicamente strutturato e capace di coprire più zone del campo, qualità considerate fondamentali per dare equilibrio e intensità alla mediana del Panathinaikos.

Un profilo di esperienza europea

Cresciuto tra Zbrojovka Brno e Slavia Praga, Kral si è affermato allo Spartak Mosca, prima delle esperienze con West Ham, Schalke ed Espanyol. Con l’Union Berlino ha collezionato 42 presenze tra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali. In nazionale vanta 48 apparizioni con la Repubblica Ceca.

Il Panathinaikos stringe. Benitez attende. Il colpo è vicino.