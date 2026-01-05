Panathinaikos si assicura Lucas Chaves dall’Argentinos Juniors

Lucas Chaves primo rinforzo del Panathinaikos

Il Panathinaikos accelera sul mercato per rafforzare la squadra di Rafa Benitez. La società greca ha formalizzato l’arrivo di Lucas Chaves in prestito dall’Argentinos Juniors fino a fine stagione, con diritto di riscatto. L’estremo difensore argentino, già noto ai tifosi dei “Verdi” per un precedente prestito al Panetolikos, completa il reparto portieri insieme a Lafont e Kotsaris, mentre Dragowski è destinato a lasciare il club.

Carriera e caratteristiche di Chaves

Lucas Abraham Chaves, nato il 9 agosto 1995 a Martin Coronado, Buenos Aires, ha iniziato nelle giovanili del River Plate prima di trasferirsi nel 2012 all’Argentinos Juniors, con cui ha totalizzato 137 presenze. Tra il 2022 e il 2024 ha accumulato esperienza in prestito, giocando con Huracan e il Panetolikos, collezionando complessivamente 146 presenze e distinguendosi per la solidità tra i pali. Alto 1,82 m, è apprezzato per i riflessi rapidi e la capacità di comandare l’area di rigore.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Obiettivi del Panathinaikos

Il club greco punta a recuperare terreno in classifica e a garantire stabilità tra i pali per il secondo turno del campionato. Le visite mediche di Chaves sono previste nei prossimi giorni ad Atene, dove sarà subito a disposizione di Rafa Benitez per rafforzare la difesa dei Verdi nella lotta al titolo.