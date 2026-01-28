Panathinaikos-Roma, Gasperini: “Campionato al momento prioritario ma evitare i playoff…”

Roma, Gasperini © foto Stefano D’Offizi

Gian Piero Gasperini è stato intervistato ad Atene da Sky Sport alla vigilia della gara di Europa League della Roma contro il Panathinaikos, ultima giornata della fase a gironi. Così l’allenatore dei giallorossi:

“La nostra intenzione è quella di evitare i playoff se possibile, siamo dentro i primi otto, l’ultima giornata è sempre quella più insidiosa, si arriva con qualche acciacco e giocatori fuori, in questo momento il campionato è sempre prioritario. Angelino? Ottima ripresa, è in crescita.

Numericamente siamo pochi, abbiamo tanti esterni, pochi attaccanti però cercheremo di fare il massimo, la partita lo merita ed evitare i playoff sarebbe meglio“.

Sul mercato: “Il mercato di gennaio è sempre imprevedibile, figuriamoci negli ultimi giorni. A questo punto prima si chiude, meglio è“.

Il Mister Gasperini conclude: “Anche sul piano del gioco le prestazioni ultime ci hanno soddisfatto, tutto il gruppo ha fatto risultati importanti. Viaggiamo cercando di ottenere il massimo in ogni gara ma la consapevolezza del gruppo è più alta rispetto a qualche mese fa“.

Dopo la trasferta greca, subito testa al prossimo impegno: in campionato, la Roma giocherà in trasferta contro l’Udinese nel posticipo di lunedì valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2025/26.