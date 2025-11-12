Panathinaikos, l’impronta di Rafa Benitez rilancia le ambizioni

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

L’effetto Benitez sul Panathinaikos

L’arrivo di Rafa Benitez ha modificato in profondità il modo di operare del Panathinaikos. In poche settimane, il tecnico spagnolo ha ricostruito la fiducia di una squadra che sembrava smarrita. I verdi, con una partita in meno, erano a -13 dall’Olympiacos, ma il successo per 2-1 contro il PAOK ha riacceso la corsa al titolo, riducendo il distacco a dieci punti e restituendo ottimismo all’ambiente ateniese.

Un’identità ritrovata

La differenza più evidente rispetto al passato è la solidità mentale. Una squadra fragile e spesso incapace di gestire la pressione è diventata capace di reagire, anche contro avversari come il PAOK. Quattro vittorie e una sola sconfitta nelle prime cinque gare testimoniano l’impatto immediato di Benitez, che ha imposto una mentalità chiara e un’identità tattica riconoscibile.

La fiducia come chiave di rinascita

Il concetto di fiducia in sé stessi è al centro del lavoro di Benitez. L’ex tecnico di Liverpool e Napoli ha trasmesso ai giocatori la convinzione nei propri mezzi, anche in assenza di pedine fondamentali come Renato Sanchez o Kotsiras. Niente scuse, solo disciplina e metodo. Il Panathinaikos non è ancora una macchina perfetta, ma oggi sa cosa vuole e come ottenerlo.

Benitez non è ad Atene per un semplice ritorno in panchina. È lì per lasciare un’impronta duratura.

