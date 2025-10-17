Panathinaikos, ecco Benitez: contratto fino al 2027 a 3,6 milioni
Accordo raggiunto tra Benitez e Panathinaikos
Il Panathinaikos è pronto ad accogliere Rafa Benitez come nuovo allenatore. L’annuncio è arrivato giovedì sera, al termine di un incontro tra il presidente Giannis Alafouzos e il tecnico spagnolo, con la firma di un contratto biennale e mezzo da 3,6 milioni di euro netti a stagione, comprensivi del suo nutrito staff.
Il prestigioso curriculum di Benitez
A 65 anni, Benitez torna in panchina dopo aver guidato club di primissimo piano in Europa. Dalla storica vittoria della Champions League con il Liverpool nel 2005 ai successi con Valencia, Chelsea, Napoli e Real Madrid, l’allenatore madrileno porta con sé una carriera ricca di titoli e un bagaglio di esperienza internazionale di altissimo livello.
Il nuovo progetto del club greco
Il presidente Alafouzos, su consiglio del dirigente italiano Franco Baldini, ha deciso di puntare su un tecnico di fama mondiale per rilanciare le ambizioni del club. Contestualmente, il Panathinaikos ha investito anche sul mercato, acquistando Andreas Tetteh e Pavlos Pantelidis dal Kifissia, a conferma della volontà di rafforzare la rosa.
Obiettivi e prospettive
Il ritorno del Panathinaikos ai vertici del calcio greco ed europeo passa ora dalle mani di Rafa Benitez, che avrà il compito di riportare stabilità e competitività. Le aspettative sono elevate: il tecnico spagnolo è il più pagato della storia del club e dovrà trasformare l’investimento in risultati concreti.
