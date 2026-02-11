Panathinaikos, colpo Jagusić: battuta la Dinamo Zagabria

Il Panathinaikos piazza un colpo da novanta per il suo futuro. I verdi di Atene hanno ufficializzato venerdì sera l’acquisto di Adriano Jagusić, giovane centrocampista offensivo croato prelevato dallo Slaven Belupo. Un’operazione-lampo portata a termine con un viaggio in aereo privato voluto dal presidente Giannis Alafouzos e conclusa con un contratto fino al 2030. La maglia sarà la numero 88.

Un talento conteso e una scelta di campo

La trattativa ha avuto un solo, grande antagonista: la Dinamo Zagabria. Il club più titolato di Croazia aveva messo gli occhi sul gioiello di Koprivnica, classe 2005, ma è stato battuto sul tempo dalla determinazione dei greci. Jagusić ha superato le visite mediche e si è legato al club ateniese in un affare che profuma di scommessa vinta ancor prima di cominciare.

Numeri e prospettive del nuovo Modric?

I numeri raccontano di un talento in piena esplosione: in questa stagione, 7 gol e 6 assist in 20 presenze. Nella scorsa, già 3 reti e 3 assist in 27 partite. Mancino di piede e di qualità, Jagusić è considerato in patria il prossimo grande nome del calcio croato. Ha già assaporato la nazionale maggiore con una convocazione, senza esordire. Ora il sogno è quello di prenotare un posto per il Mondiale 2026.

Per il Panathinaikos, non è solo un acquisto. È una dichiarazione d’intenti: costruire il presente investendo sul futuro.