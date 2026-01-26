Panathinaikos, colpo Andino: l’argentino ha la maglia numero 10

Il Panathinaikos ha chiuso il suo colpo di mercato più importante, annunciando l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno sinistro argentino Santino Andino. Il giocatore, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio sudamericano, ha firmato un contratto fino all’estate del 2030 e, segno della grande fiducia, vestirà la prestigiosa maglia numero 10.

L’accordo da record con il Godoy Cruz

La trattativa con il Godoy Cruz è stata lunga e complessa, ma i greci hanno avuto la meglio pagando 10 milioni di euro per il 75% dei diritti del calciatore, in quella che rappresenta la cessione più costosa nella storia del club argentino. L’operazione dimostra le ambizioni del Panathinaikos di puntare su giovani profili di alto potenziale per il futuro.

Il profilo: un talento per il presente e il futuro

Classe 2005, Andino ha già all’attivo 45 presenze e 8 reti nella prima squadra del Godoy Cruz, oltre ad esperienze con la Nazionale Argentina Under-20. Dotato di tecnica sopraffina, dribbling e visione di gioco, il giocatore possiede anche il passaporto italiano. Per il Panathinaikos è l’acquisto di punta di una finestra invernale che mira a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.