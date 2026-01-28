Panathinaikos, Benitez: “Roma interessante per tutti gli allenatori; progetto di crescita, ci prepariamo per il futuro. Napoli…”

Rafa Benitez, attuale allenatore del Panathinaikos e conoscenza anche del calcio italiano è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara di Europa League ad Atene contro la Roma. Così il sessantacinquenne tecnico spagnolo:

“Quando hai una squadra forte e una città dietro la squadra, un allenatore di esperienza che sa gestire, si arriva dove si vuole arrivare. Una squadra fortissima, un allenatore forte e giocatori bravi. Mi piace tanto l’Italia, poi sono stato molto contento all’Inter, al Napoli ma la Roma è molto interessante per qualsiasi allenatore.

Sul Panathinaikos: “Sono qui da tre mesi e giochiamo due partite alla settimana, non si può lavorare e una squadra con questa società forte che vuole vincere lo sa. E’ un progetto per crescere, un nuovo stadio in un anno e mezzo, non dobbiamo vincere ogni partita, ogni settimana ma c’è da migliorare, gestire, essere preparati per il futuro“.

In Champions League, c’è Napoli-Chelsea: “Quando si gioca solo il campionato, è più facile gestire, con tante partite aumentano i rischi di infortuni e non è facile, auguro possano fare bene”.

In campionato, il Panathinaikos è quinto, molto distante da Aek, Olympiacos e Paok, le prime tre squadre della Super League greca.