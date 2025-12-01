Panathinaikos, Angelicoussis pronta a entrare nella gestione del club

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 2 Dicembre 2025

Profilo di una figura centrale dell’armatoria greca

La miliardaria Maria Angelicoussis, erede della nota famiglia di armatori greci, sta valutando un ingresso nella gestione del Panathinaikos. Con un patrimonio stimato in 7,6 miliardi di dollari – secondo Forbes – è al 418° posto della classifica generale ed è la più ricca tra i magnati greci; segue Evangelos Marinakis con un patrimonio di 4,9 miliardi di dollari, al 734° posto. Angelicoussis, con una posizione di spicco nel panorama economico internazionale, rappresenta una potenziale risorsa decisiva per il club. Dopo una formazione medica a Cambridge e un periodo nel sistema sanitario britannico, ha assunto la guida del Gruppo Angelicoussis, oggi leader con 141 navi operative.

Il legame con Alafouzos e il progetto di crescita del club

Secondo le informazioni raccolte, Angelicoussis ha completato un’analisi approfondita dei conti del Panathinaikos insieme ai revisori. L’obiettivo è affiancare l’armatore Yiannis Alafouzos, figura con cui mantiene un rapporto di amicizia solido e di lunga data. La sua possibile presenza nel Consiglio di Amministrazione segnerebbe la prima fase di un percorso graduale verso un ruolo più ampio.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Una strategia prudente in attesa del nuovo stadio

Il progetto del nuovo stadio del Panathinaikos rappresenta uno snodo cruciale. Fonti vicine alla dirigenza sostengono che Angelicoussis non intenda accelerare i tempi. Prima vuole osservare, capire le dinamiche interne e valutare con cura ogni passaggio.

Una volta completata la nuova casa del club, potrebbe arrivare la decisione definitiva. Non è escluso che scelga di acquisire la quota di maggioranza del sodalizio verde, diventandone la principale azionista.

Per ora, però, si prepara a sostenere da vicino Alafouzos, contribuendo a costruire un futuro più solido per il Panathinaikos.

LEGGI ANCHE: