Panathinaikos, Angelicoussi pronta a entrare nella gestione del club

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 1 Dicembre 2025

Profilo di una figura centrale dell’armatoria greca

La miliardaria Maria Angelicoussi, erede della nota famiglia di armatori greci, sta valutando un ingresso nella gestione del Panathinaikos. Con un patrimonio stimato in 7,6 miliardi di dollari e una posizione di spicco nel panorama economico internazionale, rappresenta una potenziale risorsa decisiva per il club. Dopo una formazione medica a Cambridge e un periodo nel sistema sanitario britannico, ha assunto la guida del Gruppo Angelicoussi, oggi leader con 141 navi operative.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

Il legame con Alafouzos e il progetto di crescita del club

Secondo le informazioni raccolte, Angelicoussi ha completato un’analisi approfondita dei conti del Panathinaikos insieme ai revisori. L’obiettivo è affiancare l’armatore Yiannis Alafouzos, figura con cui mantiene un rapporto di amicizia solido e di lunga data. La sua possibile presenza nel Consiglio di Amministrazione segnerebbe la prima fase di un percorso graduale verso un ruolo più ampio.

Una strategia prudente in attesa del nuovo stadio

Il progetto del nuovo stadio del Panathinaikos rappresenta uno snodo cruciale. Fonti vicine alla dirigenza sostengono che Angelicoussi non intenda accelerare i tempi. Prima vuole osservare, capire le dinamiche interne e valutare con cura ogni passaggio.

Una volta completata la nuova casa del club, potrebbe arrivare la decisione definitiva. Non è escluso che scelga di acquisire la quota di maggioranza del sodalizio verde, diventandone la principale azionista.

Per ora, però, si prepara a sostenere da vicino Alafouzos, contribuendo a costruire un futuro più solido per il Panathinaikos.

LEGGI ANCHE: