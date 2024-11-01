Palladino-Fiorentina, ecco la quarta vittoria di fila: “Mancava una così, ci completa”

Alessandro Collu · Pubblicato il 1 Novembre 2024 · Aggiornato il 1 Novembre 2024

Vittoria nella parte finale di gara quella contro il Genoa per la Fiorentina del mister Raffaele Palladino che insieme alla Lazio è sicuramente tra le squadre più evidenza in questo momento. Il tecnico dei viola commenta in conferenza la quarta vittoria consecutiva in questa stagione di Serie A, differente rispetto alle altre:

“E’ stata una partita sporca, il Genoa se l’è giocata a viso aperto, ci ha messo in difficoltà però queste sono le vittorie che ti danno grande soddisfazione, ci serviva una vittoria e una prestazione così, vera, da uomini veri e queste ci fanno crescere, danno morale e consapevolezza ci fanno completare perché ci mancava“.

Nel prossimo turno di campionato, la Fiorentina ospiterà domenica il Torino.

