Palladino-Fiorentina, ecco la quarta vittoria di fila: “Mancava una così, ci completa”
Vittoria nella parte finale di gara quella contro il Genoa per la Fiorentina del mister Raffaele Palladino che insieme alla Lazio è sicuramente tra le squadre più evidenza in questo momento. Il tecnico dei viola commenta in conferenza la quarta vittoria consecutiva in questa stagione di Serie A, differente rispetto alle altre:
“E’ stata una partita sporca, il Genoa se l’è giocata a viso aperto, ci ha messo in difficoltà però queste sono le vittorie che ti danno grande soddisfazione, ci serviva una vittoria e una prestazione così, vera, da uomini veri e queste ci fanno crescere, danno morale e consapevolezza ci fanno completare perché ci mancava“.
Nel prossimo turno di campionato, la Fiorentina ospiterà domenica il Torino.
