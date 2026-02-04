Palestra sgasa verso il Playoff con Irlanda: colloquio con Gattuso

Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale azzurra, avrebbe pianificato un colloquio con Palestra per la gara contro l’Irlanda: convocato

PALESTRA GATTUSO COLLOQUIO – Sgasa in campo, sulla fascia destra, così come nelle gerarchie di Gennaro Gattuso in ottica Nazionale azzurra. Marco Palestra, giovane terzino di proprietà dell’Atalanta e protagonista di una stagione super a Cagliari, in prestito, sarebbe già stato pre-allertato di un colloquio con il Commissario Tecnico in vista di una convocazione per il Playoff contro l’Irlanda. Il prossimo 26 marzo, dunque, il classe 2005 dovrebbe far parte della spedizione azzurra per il fondamentale appuntamento sul calendario dell’avvento che dovrà condurre l’Italia alla finalissima Playoff e poi in America, per il Mondiale.

Palestra convince Gattuso: il giovane terzino già aggregato per l’Irlanda

Le non ottimali condizioni di Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, con quest’ultimo vittima di un infortunio nel corso della gara tra Napoli e Fiorentina, avrebbero acceso l’allarme rosso in casa azzurra al punto di valutare l’inserimento in Prima Squadra di Palestra già per il 26 marzo. Secondo quanto appreso, l’ex centrocampista e allenatore del Milan avrebbe richiesto un incontro stante l’impossibilità di pianificare uno stage a Coverciano per i tantissimi impegni sul calendario dei vari calciatori nel giro della Nazionale azzurra.

Appare più complicato, al momento, il possibile inserimento di Antonio Vergara e Nicolò Zaniolo, con Gattuso intento a valutare condizioni e prestazioni dei fantasisti di Napoli e Udinese fino al termine della stagione. Discorso inverso per Marco Palestra, terzino pronto a prendersi la maglia azzurra sin dalla sfida all’Irlanda del Nord. Il classe 2005 scala le gerarchie e convince Gattuso a dirimere un dubbio che pende a destra dello scacchiere azzurro.

