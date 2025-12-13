Palestra applauditissimo a Bergamo: “Cagliari, crescita e salvezza”

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Dicembre 2025 · Aggiornato il 14 Dicembre 2025

Applausi da ex alla New Balance Arena

Serata speciale alla New Balance Arena per Marco Palestra, protagonista con la maglia del Cagliari in prestito secco dall’Atalanta. Nonostante la sconfitta per 2-1, l’esterno rossoblù ha conquistato il pubblico bergamasco, che gli ha riservato un’accoglienza calorosa. “Sono contento per gli applausi. Sicuramente sarebbe stato meglio se avessimo vinto noi”, ha raccontato a fine gara, sottolineando la qualità della prestazione offerta dalla squadra.

La crescita del Cagliari e l’obiettivo salvezza

L’analisi di Palestra va oltre il risultato. “Siamo una squadra giovane, con idee chiare. L’atteggiamento è fondamentale”, ha spiegato, ribadendo come il Cagliari abbia le qualità per raggiungere l’obiettivo principale. “Giocando così troveremo i punti necessari. La salvezza resta il nostro traguardo”. Un messaggio lucido, che fotografa la mentalità del gruppo impegnato nella lotta per restare in Serie A.

Rimpianto e maturazione personale

Nel corso del match, Palestra ha avuto anche l’occasione di segnare da ex. “L’ho colpita male”, ha ammesso senza alibi. Uno degli snodi di una gara intensa, che conferma però il suo percorso di crescita.

Il futuro tra Cagliari e Atalanta

A fine stagione il ritorno all’Atalanta appare già scritto. “L’anno scorso è stato fondamentale: ho imparato tanto”, ha ricordato. Oggi però c’è il Cagliari. “Qui ho trovato la continuità che cercavo. Posso e devo fare ancora meglio”. Una dichiarazione che racconta ambizione, equilibrio e consapevolezza.