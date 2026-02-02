Palermo, sprint per Rui Modesto: formula e dettagli dell’accordo

Il Palermo accelera sul mercato e si prepara a chiudere un’operazione mirata sulle corsie esterne. Secondo quanto riportato da TMW, il club rosanero ha raggiunto un accordo con l’Udinese per Rui Modesto, esterno destro portoghese-angolano classe 1999, pronto a trasferirsi in Sicilia con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Formula e condizioni dell’operazione

L’intesa prevede un prestito con obbligo di riscatto che scatterà in caso di promozione del Palermo in Serie A. Un’operazione costruita su misura, che tutela entrambe le parti e si inserisce nella strategia di crescita del club rosanero. Il calciatore, come confermato nelle ultime ore, sta già sostenendo le visite mediche.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Perché il Palermo ha scelto Modesto

L’interesse del Palermo nasce da esigenze precise. La probabile partenza di Salim Diakité e l’assenza prolungata di Emmanuel Gyasi, fermo per circa due mesi, hanno spinto la dirigenza a intervenire con decisione. Rui Modesto garantisce duttilità, potendo agire su entrambe le fasce, e porta esperienza nonostante un minutaggio ridotto in stagione.

Concorrenza e retroscena

Sul profilo del laterale c’erano anche club stranieri, con il Copenaghen che aveva avviato i primi contatti, oltre a interessamenti in Serie B da parte di Catanzaro e Juve Stabia. Alla fine ha prevalso il progetto del Palermo, deciso a chiudere in tempi rapidi.

I numeri di Modesto

Arrivato all’Udinese dall’AIK nell’agosto 2024 per circa 2 milioni di euro, Rui Modesto ha un contratto fino al 2029 e una valutazione attuale di 1,8 milioni. Ora è pronto a una nuova sfida, con l’obiettivo dichiarato di riportare il Palermo dove merita.