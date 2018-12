Palermo, ecco la nuova proprietà: si tratta della Global Futures Sports & Entertainment

Il Ceo Richardson: “Presto per i nomi”. Zamparini: “Ultimo regalo alla città di Palermo”

Il mistero è svelato, anche se ancora rimangono dei nodi da sciogliere per quanto riguarda la nuova proprietà del Palermo Calcio. Il gruppo inglese che ha acquisito l’intero pacchetto azionario del club rosanero è la Global Futures Sports & Entertainment Ltd, società con base a Londra e rappresentata dal Ceo Clive Richardson, che ha confermato la chiusura dell’affare in un’interivsta rilasciata a Pop Economy, emittente del Gruppo Almamedia.

Richardson si è presentato così: “Abbiamo cercato tante opportunità in questi sei mesi e siamo stati noi a cercare il Palermo. I nomi? Al momento non possiamo ufficializzare l’organigramma, ma non ci sarà un unico proprietario”. Nel progetto sarà coinvolto anche l’ex giocatore di Juventus, Sampdoria e Bari, oltre che della nazionale inglese, David Platt, che fornirà consulenza sportiva: “Budget? Sono un rappresentante della compagnia, do una mano. Rinforzi di gennaio? Vediamo, anche perché la squadra non ha fatto male, è prima in classifica. Siamo venuti proprio per parlare con quelli della società, come Rino Foschi. Siamo venuti per dare tranquillità, sicurezza a quelli che contano, ovvero i ragazzi che vanno in campo”, le parole di una delle icone del Mondiale di Italia ’90, in cui l’Inghilterra arrivò quarta. “È bellissimo venire in Italia – prosegue Platt –. Mi hanno chiesto di venire per dare una mano, non so cosa farò in futuro. La cosa più importante è dare tranquillità alla squadra che sta facendo bene. Miei trascorsi? Non ho mai giocato a Palermo. L’unico legame risale a quando eravamo al Manchester City: volevamo Cavani”.

Zamparini, che, come ha dichiarato il ds Rino Foschi, resterà consulente gratuitamente, si è detto soddisfatto della conclusione dell’operazione e ha voluto ringraziare Richardson e Platt: “Sono le persone che mi hanno permesso di uscire bene dal Palermo e di fare un ultimo regalo alla città”. L’ormai ex patron, inoltre, ha spiegato: “La società è in mano a persone sicure e serie con le possibilità economiche per un progetto serio. Ringrazio Clive (Richardosn, ndr) che fa parte del gruppo acquirente. Di opzioni serie non ne ho avute tante , cercavo acquirenti perché ho 77 anni e la piazza era stanca di me”.

Tuttavia, nonostante la cessione sia stata appena ufficializzata, Zamparini non esclude in futuro un suo ritorno nel mondo del calcio: “Se mi stufo di star fuori dal calcio, potrei anche rientrare. Se ora andrò allo stadio? Non ce la facevo prima e non ce la farò adesso. Vedrò sempre la partita registrata, poi se qualche giornalista vorrà chiedermi il parere sulla squadra glielo darò”.