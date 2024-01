Simone Pafundi, attaccante classe 2006 che sembrava ad un passo dalla Reggiana, può considerarsi, ormai, un nuovo calciatore del Losanna

Un passaggio quasi obbligato, per trovare minuti, acquistare ulteriore fiducia e consapevolezza nei propri mezzi e tornare in Serie A da protagonista quale sembra destinato ad essere, in futuro. Simone Pafundi, attaccante classe 2006 e gioiello di casa Udinese, sarebbe ormai ad un passo da una nuova avventura al Losanna, squadra che milita nei bassifondi della Super League svizzera occupando il decimo posto di un campionato a dodici squadre. Quando sembrava ormai prossimo il trasferimento alla Reggiana, in Serie B, alla corte di Alessandro Nesta, leggendario ex difensore del Milan, gli svizzeri avrebbero trovato la soluzione in grado di accontentare le richieste dell’Udinese.

Nell’ottica di monitorare costantemente la crescita del talento non ancora diciottenne, ma che già vanta una presenza in Nazionale maggiore per la predilezione di Roberto Mancini nei confronti del nativo di Gorizia, l’Udinese avrebbe ottenuto la garanzia dal Losanna di poter far rientrare in Friuli l’attaccante nel caso in cui, Pafundi, non dovesse giocare almeno la metà delle partite da qui a gennaio 2025. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il classe 2006 dovrebbe trasferirsi in Super League mediante la formula del prestito con diritto di riscatto annuale fissato a 15 milioni di euro. Una cifra elevata, ma che ben indica il talento di un gioiello in cerca di vetrine internazionali. Pafundi ha recentemente rinnovato il proprio contratto con la società friulana fino al 2026.

