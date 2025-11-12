Oyebande, nuovo talento greco del West Ham nel mirino dell’EPO

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 12 Novembre 2025

Rayan Oyebande, il nuovo talento greco identificato dall’EPO

La Federazione calcistica ellenica (EPO) ha individuato un nuovo talento per le proprie giovanili: Rayan Oyebande, difensore classe 2007 di madre greca e padre nigeriano, attualmente in forza al West Ham. Nato il 30 aprile 2007, Oyebande parla perfettamente il greco e potrebbe presto ricevere la convocazione da parte del commissario tecnico Vangelis Moras per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Dal West Ham alla nazionale: un percorso in crescita

Cresciuto negli Hammers fin dall’età di 14 anni, Oyebande ha già mostrato un notevole potenziale. Dopo aver giocato nella nazionale inglese Under 15, è diventato capitano della Under 18 del West Ham, con cui ha vinto la Premier League Cup di categoria. Quest’anno è stato promosso alla Under 21, impegnata nel campionato di Premier League 2, dove ha già collezionato cinque presenze nelle prime sette giornate.

Prospettive con la nazionale greca

Tutte le sue presenze in questa stagione sono arrivate da terzino sinistro, ruolo che probabilmente ricoprirà anche nella selezione greca. La Grecia Under 19 si prepara alla fase iniziale degli Europei 2026, in programma a metà novembre in Turchia, contro Bielorussia, Liechtenstein e la squadra ospitante.

Dopo Noah Allen dell’Inter Miami, l’EPO ha quindi trovato un altro giovane interessante in Rayan Oyebande, simbolo della continua espansione del reclutamento internazionale del calcio greco.

