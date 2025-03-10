Oumar Solet incanta la Serie A: tre big italiane sulle sue tracce

L’Atalanta osserva da vicino il talento di Solet

Dopo essersi imposto come uno dei difensori più affidabili della Serie A, Oumar Solet è finito nel mirino di diversi top club italiani. Nonostante un contratto con l’Udinese valido fino al 2027, il centrale francese ha attirato l’interesse di squadre come Atalanta, Inter e Lazio, tutte alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato.

Prestazioni da leader

Arrivato in Friuli dopo aver rescisso il contratto con il Salisburgo, Oumar Solet ha avuto un impatto immediato nel calcio italiano, distinguendosi per la sua solidità difensiva e la capacità di adattarsi a diversi moduli di gioco. Il francese è stato nominato due volte MVP, è entrato tre volte nella squadra della settimana e ha conquistato un posto nella squadra del mese. Le sue prestazioni hanno contribuito in maniera determinante alla tenuta difensiva dell’Udinese, rendendolo uno dei profili più ambiti in vista del mercato estivo.

Le big della Serie A pronte a farsi avanti

Con l’Atalanta particolarmente attenta alla sua crescita, anche Inter e Lazio stanno monitorando da vicino l’evoluzione del difensore classe ‘99. La sua duttilità tattica e la continuità di rendimento lo rendono un obiettivo ideale per club con ambizioni europee. Se continuerà a esprimersi su questi livelli, non è escluso che già nella prossima finestra di mercato possano arrivare offerte concrete per strapparlo all’Udinese.

Il futuro di Oumar Solet potrebbe presto infiammare il mercato italiano, con le big della Serie A pronte a darsi battaglia per assicurarsi uno dei difensori più interessanti del campionato.

