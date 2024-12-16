 Salta al contenuto
Serie A News 24/7

Ottavi Coppa Italia, ora è il turno di Juventus, Roma, Atalanta ed Inter

Alessandro Collu
2 min
Coppa Italia - logo

Iniziano domani gli ultimi tre giorni di Coppa Italia con le gare valide per gli ottavi di finale: dopo il passaggio del turno di Bologna, Milan, Empoli e Lazio, scendono in campo tutte in casa Juventus, Atalanta, Roma ed Inter.

Il programma di questa settimana:

martedì 17 dicembre, ore 21.00

Juventus-Cagliari

mercoledì 18 dicembre

Atalanta-Cesena (ore 18.30)
Roma-Parma (ore 21.00)

giovedì 19 dicembre, ore 21.00

Inter-Udinese

