Ottavi Coppa Italia, ora è il turno di Juventus, Roma, Atalanta ed Inter
Iniziano domani gli ultimi tre giorni di Coppa Italia con le gare valide per gli ottavi di finale: dopo il passaggio del turno di Bologna, Milan, Empoli e Lazio, scendono in campo tutte in casa Juventus, Atalanta, Roma ed Inter.
Il programma di questa settimana:
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
martedì 17 dicembre, ore 21.00
Juventus-Cagliari
mercoledì 18 dicembre
Atalanta-Cesena (ore 18.30)
Roma-Parma (ore 21.00)
giovedì 19 dicembre, ore 21.00
Inter-Udinese
OLTRE A “OTTAVI COPPA ITALIA…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
-
- Lazio-Inter, Inzaghi: “Bella proposta, mi sento apprezzato da tutte le componenti”
- Parma-Verona 2-3: spirito e gol Hellas nella vittoria al Tardini
- Cagliari-Atalanta, così Nicola e Gasperini nel post gara
- Juventus, Danilo: “A disposizione, posso dare tanto e finire il percorso qui”
- Atalanta-Real Madrid, così Gasperini e Ancelotti nel post gara
- Spalletti: “Tante pretendenti e ricerca offensiva, calcio migliorato. Retegui, Kean, Zaccagni…”
- Verona-Empoli, doppietta di Esposito, Cacace e Colombo affondano l’Hellas e Zanetti già nel primo tempo
- Inter-Parma 3-1: Dimarco sblocca, Barella raddoppia e chiude Thuram
- Inter, Inzaghi è il miglior allenatore dell’anno: “Spero di rimanere a lungo”
- Lazio, Lotito: “Ricreato entusiasmo ma senza euforia, Baroni e il ciclo nuovo…”
- Nations League, sorteggi quarti: per l’Italia altra classica
- Buffon: “Italia, ci rialzeremo. Motta non ha il dovere di vincere subito, questo campionato…”
- Milan, Ibrahimovic: “Scouting tutti i giorni, appena troviamo equilibrio e stabilità…”
- Juventus, Di Gregorio: “Squadra giovane e unita, strada giusta. Cambiato tutto, Buffon, Peruzzi…”
- Marotta: “Mercato? No, rosa competitiva. Var? Resta la centralità dell’arbitro ma…”
- Ranieri: “Tante richieste, potevo tornare solo per la Roma e il Cagliari. Ai tifosi…”
- Percassi: “Per gli stadi va fatto uno sforzo. Retegui, Zaniolo, la forza dell’Atalanta…”
- Verona-Venezia, avvio scoppiettante e poi 2-1 nel finale
- Como, Ludi e i segreti: “Solidità, equilibrio gestionale, metodo e territorio. Il modello…”
- Nuovo stadio Roma, Gualtieri: “La più grande Curva Sud, livello top e progetto unico”