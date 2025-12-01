Ottavi Coppa Italia, apre la Juventus i tre giorni: c’è anche un derby emiliano e ancora Lazio-Milan
E’ la Juventus la prima squadra a scendere in campo per gli ottavi di Coppa Italia 2025/26: domani, sfida tutta bianconera contro l’Udinese mentre sono tre le gare di mercoledì con Atalanta, Napoli ed Inter che ospitano rispettivamente Genoa, Cagliari e Venezia; chiudono giovedì il derby regionale Bologna-Parma e Lazio-Milan che si ritrovano di fronte questa volta a Roma cinque giorni dopo il match di campionato.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
Il programma completo:
martedì 2 dicembre 2025
Juventus-Udinese (ore 21.00)
mercoledì 3 dicembre 2025
Atalanta-Genoa (ore 15.00)
Napoli-Cagliari (ore 18.00)
Inter-Venezia (ore 21.00)
giovedì 4 dicembre 2025
Bologna-Parma (ore 18.00)
Lazio-Milan (ore 21.00)
OLTRE AD “OTTAVI COPPA ITALIA...”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Pisa-Inter, doppietta di Lautaro nella ripresa
- Genoa-Verona, Zanetti: “Ho spinto al massimo, momento più difficile, resto a disposizione”
- Sorteggio playoff Mondiali 2026, ecco l’avversaria dell’Italia
- Como, Ludi: “Squadra evoluta, in panchina un fuoriclasse e c’è ancora margine. Morata, Nico…”
- Italia-Norvegia, improvviso Haaland in due minuti affonda gli azzurri: ufficiali i playoff, scandinavi ai Mondiali
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Italia, Orsolini: “Obiettivo più grande di moduli e avversari, sarebbe il punto più alto in carriera”
- Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”