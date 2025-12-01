 Salta al contenuto

Ottavi Coppa Italia, apre la Juventus i tre giorni: c’è anche un derby emiliano e ancora Lazio-Milan

Alessandro Collu
Coppa Italia - logo

E’ la Juventus la prima squadra a scendere in campo per gli ottavi di Coppa Italia 2025/26: domani, sfida tutta bianconera contro l’Udinese mentre sono tre le gare di mercoledì con Atalanta, Napoli ed Inter che ospitano rispettivamente Genoa, Cagliari e Venezia; chiudono giovedì il derby regionale Bologna-Parma e Lazio-Milan che si ritrovano di fronte questa volta a Roma cinque giorni dopo il match di campionato.

Il programma completo:

martedì 2 dicembre 2025

Juventus-Udinese (ore 21.00)

mercoledì 3 dicembre 2025

Atalanta-Genoa (ore 15.00)
Napoli-Cagliari (ore 18.00)
Inter-Venezia (ore 21.00)

giovedì 4 dicembre 2025

Bologna-Parma (ore 18.00)
Lazio-Milan (ore 21.00)

 

