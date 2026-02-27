Ottavi Champions League: tre incroci Inghilterra-Spagna, Bayern per l’Atalanta
Si sono conclusi a Nyon i sorteggi degli ottavi di Champions League 2025/26: l’unica italiana rimasta, l’Atalanta, dopo aver eliminato il Borussia Dortmund si confronterà nuovamente una tedesca ma questa volta sarà una doppia sfida inedita contro i tedeschi del Bayern Monaco.
In programma, rubano l’occhio in particolare i due big match Manchester City-Real Madrid e Psg-Chelsea.
Le gare si svolgeranno nella sfida di andata e ritorno.
OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE
Real Madrid-Manchester City
Psg-Chelsea
Newcastle-Barcellona
Tottenham-Atletico Madrid
Galatasaray-Liverpool
Atalanta-Bayern Monaco
Bodo-Sporting Lisbona
Bayer Leverkusen-Arsenal
Il commento post sorteggio ottavi di UCL di Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta ai microfoni Sky Sport:
“Bello essere in campionato e in Champions, un traguardo unico. Cercheremo di rendergli dura la vita, affrontandola con coraggio, grinta e la spinta dei nostri tifosi. Palladino? Entusiasmo negli allenamenti, grande voglia di lavorare e dare tutto per la sua squadra, è sicuramente una grande dote che sta trasmettendo a tutti e all’ambiente. Dovremo fare la gara della vita ma giochiamo con l’entusiasmo dell’Atalanta, abbiamo la fortuna di giocare su tre obiettivi.
Marino conclude: “Siamo l’Atalanta, la cultura del lavoro è fondamentale, poi quello che dirà il campo lo accetteremo, la affronteremo con grande orgoglio dando il massimo“.