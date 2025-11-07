Osimhen nel mirino del PSG: Luis Enrique vuole il suo bomber
Il PSG sogna Victor Osimhen come nuovo centravanti
L’attaccante nigeriano Victor Osimhen è diventato il principale obiettivo del Paris Saint-Germain per rinforzare l’attacco in vista della stagione 2026-27. Nonostante i progressi di Gonçalo Ramos, il tecnico Luis Enrique ritiene che alla squadra manchi un vero finalizzatore capace di incidere nei momenti decisivi.
Osimhen, oggi protagonista con il Galatasaray, sta vivendo un periodo di forma straordinario in Turchia. Il suo rendimento ha convinto il club parigino a considerarlo il nome perfetto per guidare l’attacco in una squadra che ambisce alla Champions League.
Luis Enrique vuole un centravanti che faccia la differenza
Il tecnico spagnolo chiede da tempo un numero nove di carisma e concretezza. Sa bene che per competere ai massimi livelli serve un attaccante completo, capace di trasformare le occasioni in gol.
Osimhen, che si era già affermato al Lille prima dell’esperienza al Napoli, risponde perfettamente a queste esigenze. A 26 anni è nel pieno della maturità e rappresenta una scommessa solida per il progetto del PSG.
Le cifre e la posizione del Galatasaray
Il Galatasaray non intende privarsi facilmente della sua stella. La dirigenza turca valuta Osimhen almeno 150 milioni di euro, consapevole del suo impatto tecnico e mediatico. Un prezzo che il PSG potrebbe affrontare solo con una cessione importante.
Nella stagione in corso, Osimhen ha già realizzato 9 gol in 11 partite, confermandosi tra i migliori bomber europei. La sua leadership e il suo spirito competitivo lo hanno reso un punto di riferimento assoluto nello spogliatoio.
Un affare complicato ma potenzialmente decisivo
All’interno del PSG non tutti sono d’accordo sull’operazione: l’arrivo di Osimhen obbligherebbe Luis Enrique a modificare il suo sistema tattico, spesso privo di un centravanti fisso. Tuttavia, la prospettiva di aggiungere un goleador di questo calibro entusiasma gran parte della dirigenza.
Se l’accordo dovesse concretizzarsi, il Paris Saint-Germain compirebbe un salto di qualità notevole e Osimhen avrebbe l’occasione di tornare protagonista in Ligue 1, nel campionato che lo aveva lanciato verso l’élite europea.
