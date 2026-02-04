Osimhen-Juve: l’operazione dipenderà da Vlahovic e Spalletti

La Juventus ha definito il suo principale obiettivo di mercato per l’attacco della prossima estate: Victor Osimhen. Tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’operazione per il ritorno in Italia dell’attaccante nigeriano è subordinata a due condizioni-chiave molto chiare.

La prima condizione: la conferma di Spalletti

L’assetto tecnico è il primo pilastro. Il trasferimento di Osimhen è strettamente legato alla conferma di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il rapporto personale e professionale tra l’allenatore toscano e il giocatore, costruito durante lo scudetto vinto insieme al Napoli nella stagione 2022/23, è considerato un fattore decisivo per convincere il calciatore a un eventuale trasferimento a Torino.

La seconda condizione: la partenza di Vlahovic

Il secondo e più complesso tassello è di natura economico-sportiva. La Juventus potrà muoversi concretamente per Osimhen solo dopo aver risolto la situazione di Dušan Vlahović. Il serbo, con un contratto molto oneroso in scadenza nel giugno 2026, rappresenta un costo insostenibile per il club. La Juventus ha provato a venderlo senza successo la scorsa estate e ora la trattativa per il rinnovo si annuncia delicata, con la possibile uscita a parametro zero.

I possibili scenari

La finestra estiva si prospetta dunque decisiva. Tutto dipenderà dalla capacità della dirigenza bianconera di gestire con successo l’uscita di Vlahović e, solo successivamente, di affrontare la complessa trattativa con il Napoli per il ritorno in Serie A di un bomber da 35 gol con la Nigeria .