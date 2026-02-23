Osimhen ci sarà contro la Juve? Niente stipendio da due mesi

Clamoroso in casa Galatasaray. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Hürriyet, Victor Osimhen sarebbe tra i giocatori della rosa di Okan Buruk che non ricevono lo stipendio da due mesi. Un ritardo nei pagamenti che riguarderebbe le mensilità di gennaio e febbraio, dovuto alle difficoltà del club nell’onorare gli ingaggi più pesanti.

L’attaccante nigeriano, arrivato dal Napoli per 75 milioni di euro, percepisce uno stipendio da 15 milioni di euro netti a stagione, una cifra che con i bonus può arrivare fino a 21 milioni. Un investimento importante per il club giallorosso, che ora sembra in affanno nel garantire la regolarità dei pagamenti.

Ginocchio dolorante: scelta precauzionale

Nell’ultima sfida di Süper Lig, persa 2-0 contro il Konyaspor, Osimhen non è sceso in campo. Il motivo ufficiale è un fastidio al ginocchio destro. Secondo la ricostruzione del quotidiano turco, lo stesso giocatore avrebbe parlato con l’allenatore e lo staff tecnico, segnalando il problema e manifestando la volontà di non rischiare in vista dell’impegno più importante.

Una scelta che ha costretto Mauro Icardi a giocare titolare, nonostante anche l’argentino non fosse al meglio della condizione. Il rischio di perdere i due attaccanti per la gara decisiva era concreto, ma il quadro sembra rassicurante.

Verso il ritorno con la Juventus

Nonostante i problemi extra-campo e il fastidio fisico, Osimhen dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il ritorno dei playoff di Champions League contro la Juventus. Una partita che vale una stagione e che il Galatasaray non vuole assolutamente affrontare senza il suo uomo simbolo.

Dopo il 5-2 dell’andata all’Ali Sam Yen, la sfida dello Stadium si preannuncia incandescente. E, a prescindere dai ritardi negli stipendi, Osimhen sembra intenzionato a esserci per trascinare i suoi verso gli ottavi.