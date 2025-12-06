Osimhen al Real Madrid? Oliseh accende il mercato europeo
RIVELAZIONE CHE FA RUMORE
OSIMHEN REAL MADRID – L’ex commissario tecnico della Nigeria, Sunday Oliseh, ha scosso il panorama del mercato internazionale con una dichiarazione destinata a far discutere. Intervenuto al podcast Insight, l’allenatore ha affermato di essere convinto che Victor Osimhen sia destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Un passaggio che ha immediatamente riacceso i riflettori sull’attaccante oggi al Galatasaray, senza però rivelare la fonte diretta della sua informazione, attribuita a una figura influente del calcio nigeriano.
I NUMERI DI OSIMHEN
Arrivato al Galatasaray nel luglio 2025, Osimhen è legato al club turco con un contratto valido fino al 2029. Secondo le valutazioni di Transfermarkt, il suo valore di mercato attuale si attesta sui 75 milioni di euro. Con la maglia della Nazionale della Nigeria, il centravanti ha già collezionato 31 gol in 46 presenze, mentre in questa stagione di Süper Lig ha timbrato il cartellino 5 volte in 11 apparizioni, confermando continuità e incisività sotto porta.
SCENARI DI MERCATO
Il possibile approdo al Real Madrid non è l’unico scenario sul tavolo. Nelle ultime settimane, il nome di Victor Osimhen è stato accostato anche a Paris Saint-Germain e Barcellona, a conferma di una corsa europea sempre più serrata. Il suo futuro resta uno dei dossier più caldi del mercato internazionale e promette di tenere banco ancora a lungo.
