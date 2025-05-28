Orsolini: “Bello tornare in Nazionale. Bologna-Europa? Ora più esperti, Italiano…”
Vincitore del Premio Cesarini a casa sua, nelle Marche, Riccardo Orsolini è stato intervistato da Sky Sport. Così l’attaccante del Bologna fresco di chiamata per gli impegni di qualificazione Mondiale dell’Italia:
“Sono molto contento, orgoglioso di essere tornato in Nazionale, torno con l’entusiasmo che mi contraddistingue, il sorriso e il mettermi a disposizione, l’imprevedibilità, il senso del gol e penso di poter dare questo“.
Sul bologna: “Abbiamo già fatto la champions league, ora avremo l’europa league ma l’esperienza ci aiuterà a capire meglio alcune dinamiche. Siamo molto più consapevoli, abbiamo imparato tanto e siamo un gruppo straordinario. Il mister Italiano? Lo vedo sereno, sa quello che vuole, persona straordinaria fuori dal campo, un valore aggiunto. Ci siamo fusi con la città, l’alchimia con tutti e le soddisfazioni che ci siamo tolti è per il novanta percento merito del gruppo“.
