Orsolini: “Bello tornare in Nazionale. Bologna-Europa? Ora più esperti, Italiano…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 28 Maggio 2025 · Aggiornato il 27 Maggio 2025

Vincitore del Premio Cesarini a casa sua, nelle Marche, Riccardo Orsolini è stato intervistato da Sky Sport. Così l’attaccante del Bologna fresco di chiamata per gli impegni di qualificazione Mondiale dell’Italia:

“Sono molto contento, orgoglioso di essere tornato in Nazionale, torno con l’entusiasmo che mi contraddistingue, il sorriso e il mettermi a disposizione, l’imprevedibilità, il senso del gol e penso di poter dare questo“.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Sul bologna: “Abbiamo già fatto la champions league, ora avremo l’europa league ma l’esperienza ci aiuterà a capire meglio alcune dinamiche. Siamo molto più consapevoli, abbiamo imparato tanto e siamo un gruppo straordinario. Il mister Italiano? Lo vedo sereno, sa quello che vuole, persona straordinaria fuori dal campo, un valore aggiunto. Ci siamo fusi con la città, l’alchimia con tutti e le soddisfazioni che ci siamo tolti è per il novanta percento merito del gruppo“.

OLTRE AD “ORSOLINI…”, LEGGI, AD ESEMPIO: